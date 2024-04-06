شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سيمبا: كنا نستحق نتيجة إيجابية أمام الأهلي بتنزانيا لولا "شوبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى الجزائي عبد الحق بن شيخة المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني، أن فريقه كان قادر على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب الماضية أمام الأهلي، لولا وجود مصطفى شوبير حارس الفريق الأحمر، وكانت نتيجة مباراة الذهاب في تنزانيا ستتغير لو بدون شوبير.



قال خلال تصريحات تلفزيونية بعد مباراة الأهلي: "قدمنا شوط أول نموذجي أمام الأهلي ولكن غابت اللمسة الأخيرة عن اللاعبين، وكنا نتوقع ردة فعل من الأهلي في الشوط الثاني وكنا نرغب في الضغط عليهم ولكن الأمر تغير بعد تسجيل هدف في بداية الشوط الثاني".



شدد: "كنت قادم من أجل الاستمرار في دوري أبطال إفريقيا وقدمنا أداءً طيبًا، ولكن صنعت فريق يلعب كرة جيدة، وقادر على المنافسة، وسعيد بما أظهره الفريق خلال المباراة".