شكرا لقرائتكم خبر عن هاني: لم نتراخ أمام سيمبا.. وهدفنا اللقب بصرف النظر عن المنافس القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمد هاني لاعب الأهلي عن سعادته بفوز فريقه على سيمبا التنزاني، وقال :"حققنا المطلوب بالصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وكنا نلعب أمام فريق يلعب كرة جيد".



وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية بعد مباراة الأهلي: "لا يوجد تراخ، وكان هناك بعض الأمور التكتيكية التي كنا نعتمد عليها، وفي النهاية حققنا المطلوب".



وعن الفريق الذي يفضل مواجهته بين مازيمبي وبترو أتلتيكو في نصف النهائي، أوضح: "لا يوجد أي تفضيل لمنافسنا في نصف النهائي، وسنحضر جيدا للمباراة لمعرفة نقاط القوة والضعف وهدفنا الحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي باعتبارنا حامل اللقب في آخر نسخة".



وعن سر تألقه في الموسم الحالي مع الأهلي، رد هاني: "أنا أجتهد وأعمل على نفسي وأقدم تضحيات كثيرة من أجل تطوير نفسي وسعيد بأن الجميع يعلم أنني أجتهد وأعمل على تطوير نفسي، والأهم هو فوز فريقي، وأرغب في شكر جمهور الأهلي الذي حرص على ملأ الاستاد رغم أننا في شهر رمضان ودائما في ظهرنا، ونحن دائما نكون عند حسن ظنهم ونحقق ما يسعدهم".