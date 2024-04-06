موعد مباراة الزمالك أمام مودرن فيوتشر فى الكونفدرالية والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يعقد اليوم، السبت، الاجتماع الفني لمباراة مودرن فيوتشر والزمالك، في اللقاء الذي يجمع الفريقين غداً الأحد، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والذي يجمع الفريقين على ستاد القاهرة الدولي.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين مساء الأحد الماضي باستاد السلام، قد انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، تعيين طاقم تحكيم بقيادة الجزائري مصطفى غربال لإدارة مباراة العودة التي تجمع الزمالك ومودرن فيوتشر ستاد القاهرة الدولي.



موعد مباراة الزمالك أمام مودرن فيوتشر بالكونفدرالية

يستعد الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر فى التاسعة مساء غد، الأحد، فى إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الافريقية والمقرر إقامتها باستاد القاهرة الدولى.



وتصدر نادي الزمالك مجموعته بعد منافسه مع فريق أبو سليم الليبي الذي يأتي في المركز الثاني ليحسم الأبيض صدارة المجموعة الثانية لصالحه.



حل فريق فيوتشر في المركز الثاني بترتيب المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين والخسارة في لقاء.



أما عن مشوار فيوتشر في البطولة فقد فاز على الهلال الليبي بخماسية نظيفة، كما تعادل مع سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي بالتعادل بهدف لمثله، كما تعادل فيوتشر مع اتحاد العاصمة الجزائري 0-0، كما خسر مودرن فيوتشر من اتحاد العاصمة بنتيجة 1-0، وفاز فيوتشر بنتيجة 2-1 على الهلال الليبي، وفاز فيوتشر بنتيجة 1-0 سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي.

مواجهات الزمالك ومودرن فيوتشر



التقى الزمالك مع مودرن فيوتشر فى 6 مباريات سابقة حقق الفارس الأبيض فيها الفوز، فاز فى اللقاء الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما فاز فى اللقاء الثانى بهدف دون رد، وفاز فى اللقاء الثالث بهدفين مقابل هدف، وفاز الزمالك فى اللقاء الرابع بثلاثة أهداف مقابل هدفين وفى اللقاء الخامس فاز الفارس الأبيض بهدفين دون رد، وفى اللقاء الاخير فاز الزمالك بهدفين مقابل هدف بالكونفدرالية.

القنوات الناقلة لمباريات الزمالك ومودرن فيوتشر في الكونفدرالية 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك ومودرن فيوتشر في كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.