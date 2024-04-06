شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: ركلة جزاء محتسبة وهدف ملغ للتسلل فى لقاء الأهلى وسيمبا التنزانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - المباراة: الأهلى المصرى وسيمبا التنزانى
المسابقة: إياب دور ربع النهائي من دورى ابطال افريقيا
النتيجة: هدفان مقابل لاشيء لصالح الأهلى
حكم الساحة: الحاچى محمد
حكام ال VAR: بيير آتشو
فى مباراة من المباريات متوسطة الصعوبة تحكيميا نجح طاقم التحكيم فى ادارتها بالشكل الجيد نتيجة التركيز والتعاون المثمر وإجادة الحكام المساعدين وكانت أبرز حالات المباراة كالاتى:
الحالة الأولى: فى الدقيقة 21 يسجل الأهلى هدف ويقوم الحكم المساعد بالاشارة على مخالفة تسلل وال VAR يؤكد على قرار المساعد.
الحالة الثانية: فى الدقيقة 55 إشارة من الحكم إلى الأجهزة الفنية وكباتن الفرقتين بتوقف تقنية ال VAR ثم فى الدقيقة 67 يعود ويعلن إعادة تشغيل التقنية
الحالة الثالثة: فى الدقيقة 95 احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح حسين الشحات نتيجة مخالفة واضحة من مدافع سيمبا التنزانى، الحكم يحتسب المخالفة وال VAR يؤكد على صحة القرار.
اللياقة البدنية: لياقة بدنية جيدة على مدار شوطى اللقاء مع تنوع واضح فى إسلوب الجرى
الحكام المساعدون: أجاد كلا المساعدين فى جميع حالات اللقاء وضبط حالات التسلل نتيجة التمركز الجيد والتركيز.
ال VAR: أكد على إلغاء هدف الأهلى ويؤكد على صحة احتساب ركلة جزاء لصالح حسين الشحات
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