شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: ركلة جزاء محتسبة وهدف ملغ للتسلل فى لقاء الأهلى وسيمبا التنزانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة: الأهلى المصرى وسيمبا التنزانى

المسابقة: إياب دور ربع النهائي من دورى ابطال افريقيا

النتيجة: هدفان مقابل لاشيء لصالح الأهلى

حكم الساحة: الحاچى محمد

حكام ال VAR: بيير آتشو

فى مباراة من المباريات متوسطة الصعوبة تحكيميا نجح طاقم التحكيم فى ادارتها بالشكل الجيد نتيجة التركيز والتعاون المثمر وإجادة الحكام المساعدين وكانت أبرز حالات المباراة كالاتى:

الحالة الأولى: فى الدقيقة 21 يسجل الأهلى هدف ويقوم الحكم المساعد بالاشارة على مخالفة تسلل وال VAR يؤكد على قرار المساعد.



الحالة الثانية: فى الدقيقة 55 إشارة من الحكم إلى الأجهزة الفنية وكباتن الفرقتين بتوقف تقنية ال VAR ثم فى الدقيقة 67 يعود ويعلن إعادة تشغيل التقنية

الحالة الثالثة: فى الدقيقة 95 احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح حسين الشحات نتيجة مخالفة واضحة من مدافع سيمبا التنزانى، الحكم يحتسب المخالفة وال VAR يؤكد على صحة القرار.

اللياقة البدنية: لياقة بدنية جيدة على مدار شوطى اللقاء مع تنوع واضح فى إسلوب الجرى



الحكام المساعدون: أجاد كلا المساعدين فى جميع حالات اللقاء وضبط حالات التسلل نتيجة التمركز الجيد والتركيز.

ال VAR: أكد على إلغاء هدف الأهلى ويؤكد على صحة احتساب ركلة جزاء لصالح حسين الشحات