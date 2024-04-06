شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا: الأهلي لا يفرق معه أي منافس بنصف النهائي.. وهدفي تحقيق النجمة الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمود كهربا لاعب الأهلي عن سعادته بفوز فريقه على سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، مؤكدا: "سعيد لما وصلت له وعلى المشاركة وثقة المدرب وسعيد بمساهمتي في مساعدة الفريق بأي شيء".



قال خلال تصريحات تلفزيونية بعد مباراة الأهلي: "فخور بوجودي في الأهلي ولعب 3 نسخ في دوري الأبطال، وتحقق الثلاثة ألقاب، وأتمنى تحيق الرابعة هذا الموسم، لإسعاد الجماهير الحمراء".



وعن منافس الأهلي في نصف النهائي بين مازيمبي وبترو أتلتيكو ، شدد: "الأهلي مش بيختار، والأهلي كبير أفريقيا وأي فريق لا يفرق معه ، وأتمنى التوفيق لنحقق اللقب الأفريقي".

وتأهل فريق الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على سيمبا التنزاني بهدفين نظيفين في المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة باستاد القاهرة في إياب دور الثمانية للبطولة الإفريقية.

كانت مباراة الذهاب التي أقيمت بالعاصمة التنزانية دار السلام قد انتهت بفوز الأهلي 1- 0، أحرزه أحمد نبيل كوكا.

وينتظر الأهلي الفائز من مباراة مازيمبي الكونغولي وبترو أتلتيكو الأنجولي فى إياب ربع نهائي دوري الأبطال مساء السبت.