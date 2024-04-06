شكرا لقرائتكم خبر عن نقل حسين الشحات إلى المستشفى بسبب إصابة مباراة سيمبا.. وخضوعه للأشعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر نقل حسين الشحات لاعب الأهلي إلى أحد المستشفيات بعد نهاية مباراة فريقه أمام سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، بسبب تعرضه للإصابة في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.



وفضل مسئولو الأهلي نقل الشحات إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج والاطمئنان على حالته وإجراء الأشعة اللازمة لمعرفة حالته الطبية، كإجراء احترازي خشية من تعرض اللاعب للارتجاج بعد الارتطام مع لاعب سيمبا.

وتأهل فريق الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على سيمبا التنزاني بهدفين نظيفين في المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة باستاد القاهرة في إياب دور الثمانية للبطولة الإفريقية.

كانت مباراة الذهاب التي أقيمت بالعاصمة التنزانية دار السلام قد انتهت بفوز الأهلي 1- 0، أحرزه أحمد نبيل كوكا.

وينتظر الأهلي الفائز من مباراة مازيمبي الكونغولي وبترو أتلتيكو الأنجولي فى إياب ربع نهائي دوري الأبطال مساء السبت.