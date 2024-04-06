شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشخيص المبدئي لإصابة حسين الشحات فى مباراة سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التشخيص المبدئي الذي خضع له حسين الشحات لاعب الأهلي اصابته بكسر في عظمة أسفل العين، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه أمام سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري.



بات حسين الشحات مهددا بالغياب عن الأهلي في مباراة القمة أمام الزمالك يوم 15 أبريل الجاري بسبب تلك الإصابة.



وتقرر نقل حسين الشحات لاعب الأهلي إلى احدى المستشفيات بعد نهاية مباراة فريقه أمام سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري ، بسبب تعرضه للإصابة في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.



وفضل مسئولو الأهلي نقل الشحات إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج والاطمئنان على حالته وإجراء الأشعة اللازمة لمعرفة حالته الطبية، كإجراء احترازي خشية من تعرض اللاعب للارتجاج بعد الارتطام مع لاعب سيمبا.