شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواجهات قوية تنتظر الإسماعيلى فى شهر أبريل الجارى.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، 3 مواجهات قوية فى شهر أبريل الجارى، ضمن منافسات دورى nile، بعد الفوز المهم على سموحة بهدفين مقابل هدف.

ويخوض الإسماعيلى 3 مباريات فقط فى شهر أبريل الجارى نستعرضها فى التقرير التالى..



الإسماعيلى مع مودرن فيوتشر "الجولة العاشرة" استاد الإسماعيلية 14 أبريل

الإسماعيلى مع زد "الجولة الثامنة عشر" استاد الإسماعيلية 18 أبريل

الاتحاد مع الإسماعيلى "الجولة التاسعة عشر" استاد برج العرب 22 أبريل

وتقام الثلاث مباريات فى تمام السابعة مساء، والتى ستكون بعد عيد الفطر المبارك، ومن المنتظر أن تشهد جاهزية كل اللاعبين فى قائمة الإسماعيلى.

ويعود الفريق لاستئناف تدريباته غدا السبت، استعدادا لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها 14 أبريل الجاري ضمن منافسات الدوري

وجاء قرار الجهاز الفني بنمح اللاعبين راحة لمدة يومين تجنبا لتعرضهم للإجهاد في ظل ضغط المباريات المنتظر خلال المرحلة المقبلة.