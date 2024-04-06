شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يتعادل سلبياً مع بيراميدز ويحرمه من صدارة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق بيراميدز مع طلائع الجيش سلبيًا، فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة باستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة 17 من بطولة الدوري.

بهذا التعادل يحصد كل فريق نقطة، ويقع بيراميدز فى المركز الرابع برصيد 26 نقطة، جمعها من 13 مباراة فقط، فاز فى 7 وتعادل 5 مرات وخسر مباراة وحيدة، بينما يحتل الطلائع المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 21 نقطة بعدما لعب 15 مباراة، حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى 6 مباريات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 12 هدفا.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي، خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - إبراهيم عادل، خط الهجوم: فيستون ماييلي.

وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - محمود مرعي - أحمد فتحي - كريم حافظ - إسلام عيسى - محمود دونجا - محمود زلاكة - محمود صابر - دودر الجباس.

فيما ضم تشكيل طلائع الجيش كلاً من.. حراسة المرمى: محمد شعبان، الدفاع: عمرو طارق - خالد سطوحى - أحمد متعب - حسن مجدي، وسط الملعب: فريد شوقى - حميد ماو - إسلام محارب - زولا، فى الهجوم: موسى دياوارا - جودين شيكا.