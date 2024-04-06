شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ اليوم الاستعداد لـ إنبى بتدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر الاستعداد لمواجهة إنبى، حيث تخوض العناصر التي شاركت بشكل أساسى في مباراة سيمبا التنزانى بدوري أبطال أفريقيا تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد، فيما يؤدى البدلاء والمستبعدون مراناً قوياً.

ويستعد الأهلى لمواجهة إنبى المقرر لها العاشرة مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري المصري.



وخسر الأهلى من البنك الاهلى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، وهى الخسارة الأولى للمارد الأحمر هذا الموسم.

ويمتلك الأهلى 17 نقطة في رصيده ببطولة الدوري بعدما لعب 8 مباريات حقق خمسة انتصارات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 20 هدف وتلقت شباكه 9 أهداف.