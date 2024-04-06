شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الزمالك 3- 0 ويتوج بلقب دورى رجال الطائرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بلقب الدورى الممتاز للموسم المحلى 2023/2024 بالفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 3/0، فى ثان جولات نهائى الدورى الممتاز للموسم المحلى 2023 / 2024 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

ونجح الأهلى فى تحقيق الفوز بأول لقاءات بلاى أوف النهائى ، حيث يحسم اللقب فى نظام البلاى أوف الفريق الفائز فى مواجهتين، وفى حال التعادل يتم اللجوء لمباراة فاصلة.

وكان فريق سيدات الأهلي والزمالك قد حجز مكانه في نهائي دوري سيدات الطائرة، و مثلهما الأهلى و الزمالك على صعيد الرجال.

وتمكن الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بنادي الزمالك، من تحقيق الفوز على نظيره سموحة فى مجموع المواجهتين بنصف النهائى على مدار الجمعة السبت ، بينما فاز الأهلى على سبورتنج.



احتفال لاعبى الأهلي



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