شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: أختار التكتيك المناسب حسب المنافس.. و"طول تاريخى أتأخر فى التغييرات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بفوز فريقه على سيمبا التنزاني بهدفين نظيفين، والتأهل لنصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



قال خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "الفريق تحكم في سير المباراة، ونفذ لاعبينا كل ما أردنا، ورغم أننا منحنا فريق سيمبا الاستحواذ في المباراة، لكن نجحنا في التحكم في مجرياتها، كما أن الفريق في الشوط الثاني أهدر الفريق عددا من الفرص، والنتيجة ككل جيدة، وسعداء بالتأهل".



وأضاف مدرب الأهلى: "تغلبنا على ظروف قاسية في مباراة الذهاب، ولعبنا لأول مرة بهذا الأسلوب، وسجلنا 3 أهداف في المباراتين، وتأهلنا.. هل هذا أفضل أم نخسر؟.. متابعًأ: "أختار التكتيك المناسب للمنافس، واخترت التكتيك الأنسب لهذا الفريق بمباراة العودة، بالدليل أننا نجحنا في تحقيق ما نريد".



وعما دار بينه وبين كهربا، عقب نهاية المباراة، قال كولر: "كنت أقول لكهربا بعد المباراة رحت فين بعد الهدف، شفته بيجري معرفتش راح فين، فكنت بسأله راح فين".



وعن تأخير التغييرات أمام سيمبا رد كولر: "طول عمري بعمل كده، وبحقق الانتصارات، مشددا على أن أنتوني موديست، يشارك في المباريات لأدوار محددة، ومهم مع الأهلي وما قدمه في مباراة سيمبا أمر جيد.