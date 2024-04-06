الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بلقب دوري الكرة الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - توج الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي الأهلي بلقب الدوري الممتاز للموسم المحلي 2023/2024 وذلك بعدما حقق الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 3/0 في اللقاء الثاني بالدور النهائي بنظام البلاي أوف 3، على صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25/16

28/26

25/20

يذكر أن النادي الأهلي حقق الفوز في المباراة الأولى التي أقيمت أول أمس الأربعاء بنتيجة 3/0، قبل أن يفوز اليوم ويتوج باللقب بنتيجة 2/0 بمجموع المباراتين.

وفي مباريات تحديد المركزين الثالث والرابع تعادل سبورتنج و سموحة في مجموع المباراتين بنتيجة 1/1 ليتم اللجوء لمباراة فاصلة لتحديد صاحب الميدالية البرونزية، لتقام يوم الأحد المقبل.

وعلى مستوى السيدات نجح فريق سبورتنج في حصد الميدالية البرونزية على حساب سموحة، فيما لجأ الأهلي والزمالك لمباراة فاصلة تقام غدًا السبت بعدما تعادلا بنتيجة 1/1 في أول مباراتين، لتحديد الفائز باللقب.