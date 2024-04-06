نقل حسين الشحات إلى المستشفي بعد إصابته أمام سيمبا التنزاني

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن النادي الأهلي نقل حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى إحدى المستشفيات القريبة من استاد القاهرة لإجراء فحوصات طبية بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مباراة سيمبا التنزاني.

وكان حسين الشحات قد أصيب جراء اصطدام عنيف مع مدافع سيمبا، احتسب الحكم على إثره ركلة جزاء لصالح القلعة الحمراء.

ونشر الحساب الرسمي للأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نقل حسين الشحات للمستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية، للاطمئنان على صحته، عقب نهاية مباراة سيمبا".

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي أفريقيا بعدما فاز في تنزانيا على سيمبا بهدف ثم كرر فوزه مرة أخرى في القاهرة بهدقين دون رد.

وينتظر الأهلي في نصف النهائي الفائز من مباراة بترو أتليتكو الأنجولي ومازيمبي الكونغولي.