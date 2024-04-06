هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام كريستال بالاس

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي لمواجهة قوية أمام نظيره كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.



ويدخل السيتي مواجهة كريستال بالاس باحثًا عن الفوز للزحف خلف ليفربول على صدارة المسابقة.

ومن المتوقع أن يقةد المهاجم النرويجي إرلينج هالاند هجوم مانشستر سيتي خلال مواجهة اليوم.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام كريستال بالاس

حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا.

خط الدفاع: مانويل أكانجي - جون ستونز - روبن دياش - يوشكو جفارديول.

خط الوسط: رودري - كيفن دي بروينه - ماتيو كوفاتشيتش.

خط الهجوم: برناردو سيلفا - فيل فودين - إرلينج هالاند.

موعد مباراة كريستال بالاس ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة

ومن المقرر انطلاق مواجهة كريستال بالاس أمام مانشستر سيتي في تمام الواحدة والنصف من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يشهدها ملعب "سيل هارست بارك".

بينما ستُذاع موقعة كريستال بالاس أمام مانشستر سيتي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والحاصلة على حقوق بث المسابقة خلال المواسم الماضية.