أهلي 2008 يخسر أمام الزمالك بركلات الترجيح في بطولة الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - خسر فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 خارج ملعبه أمام الزمالك بركلات الترجيح 1 - 3، بعد التعادل بهدفين لمثلهما، في الوقت الأصلي للمباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الجمعة على ملعب الزمالك بميت عقبة، في مباراة مؤجلة من الجولة 28 لبطولة الجمهورية.

افتتح حمزة عبد الكريم التسجيل للأهلي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الثالثة، وتعادل الزمالك خلال الشوط الأول، وفي الشوط الثاني أضاف الزمالك الهدف الثاني، قبل أن يسجل مهند الشامي هدف التعادل للأهلي في الوقت بدل الضائع بتسديدة قوية من خارج المنطقة.

بهذه النتيجة رفع «أهلي 2008» رصيده إلى 79 نقطة، يحتل بها المركز الثاني في جدول الترتيب، وسجل الفريق 93 هدفًا مقابل 29 هدفًا في مرماه.



ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2008 بالأهلي كلًّا من محمود بيومي مديرًا فنيًّا، ووائل إسماعيل مدربًا مساعدًا، ومصطفى عبد العظيم مدرب الحراس، وعبد الرحمن سعيد الإداري، ومحمد الجمال طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.