مدرب سيمبا يتغنى بـ شوبير بعد وداع دوري أبطال أفريقيا على يد الاهلي

تغنى عبد الحق بن شيخة مدرب سيمبا التنزاني بـ مصطفى شوبير حارس مرمى الاهلي بعد وداع فريقه بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأطاح فريق الاهلي بنظيره سيمبا من الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز بثلاثة أهداف نظيفة، ليتأهل إلى نصف النهائي للمرة الخامسة على التوالي

وقال بن شيخة في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: “لولا وجود مصطفى شوبير حارس الاهلي، كانت التتيجة ستتغير لصالحنا، وكنا أطحنا بالأحمر من البطولة القارية”.

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وأضاف: “قدمنا شوط أول نموذجي أمام المارد الأحمر، ولكن غابت اللمسة الأخيرة عن اللاعبين”.

واختتم مدرب سيمبا: “كنا نتوقع ردة فعل من الاهلي في الشوط الثاني، وكنا نرغب في الضغط عليهم ولكن الأمر بعد تسجيل الهدف في بداية الشوط الثاني الأمر تغير تمامًا”.