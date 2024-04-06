مدى صحة ركلة جزاء الاهلي وإلغاء هدف موديست أمام سيبما.. خبير تحكيمي يوضح (خاص)

كشف الحكم الدولي السابق ياسر محمود، مدى صحة القرارات التحكيمية في مباراة الاهلي ضد سيمبا التنزاني، في دوري أبطال أفريقيا.

واستضاف فريق الاهلي نظيره سيمبا، مساء الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحقق الاهلي الفوز بنتيجة هدفين دون رد، ليتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بثلاثية نظيفة على حساب سيمبا، مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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وقال ياسر محمود في تصريحات خاصة لـ “كورة 365″، إن رضا سليم لا يستحق ركلة جزاء في الدقائق الأولى من اللقاء، لأنه كان احتكاك طبيعي.

وتابع الحكم الدولي السابق:” قرار الحكم سليم بإلغاء هدف الاهلي الأول الذي أحرزه موديست، لوجود تسلل على حسين الشحات”.

وأضاف:”في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع، فاول صحيح على الفريق الأحمر، وكان يجب أن يشهر الحكم البطاقة الصفراء لـ كوكا”.

واستكمل ياسر محمود:” هدف الاهلي الأول صحيح، وقرار الحكم بإبلاغ الفريقين عن توقف تقنية الفيديو جاء طبقًا للقانون”.

وأوضح الحكم الدولي السابق:”في الدقيقة 64، تم احتساب خطأ على موديست على الرغم أنها قانونًا كتف عادل و لا يتم احتسابها”.

وواصل محمود:”البطاقة الصفراء للاعب سيمبا في الدقيقة 65 صحيحة للتحايل للحصول على ركلة جزاء”.

واختتم:” ركلة جزاء صحيحة لـ الاهلي، بعد تهور مدافع سيمبا مع الشحات، وأداء جيد جدًا من طاقم التحكيم و هدوء يحسب للحكم”.