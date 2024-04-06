كولر يكشف تطورات إصابة ثلاثي الاهلي ويرد منتقديه بشأن تغييراته المتأخرة

كشف مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، تطورات إصابة ثلاثي الأحمر، ويرد على منتقديه بشأن تأخر تغييراته في المباريات.

وكان الاهلي قد تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على سيمبا التنزاني ذهابًا وإيابًا.

وقال كولر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد مباراة الاهلي أمام سيمبا في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا: ” تمكنا من السيطرة على مجريات المباراة ونفذنا التعليمات بشكل جيد”.

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وأكد كولر أن الاهلي قدم أداءً قويًا وتمكن من فرض سيطرته على المباراة رغم ترك الاستحواذ لفريق سيمبا، مشيرًا إلى أنه أهدر عدد كبير من الفرص خلال الشوط الثاني.

وعن الانتقادات التي وجهت له بسبب أداء الفريق، رد كولر قائلًا: “لقد تغلبنا على ظروف صعبة في مباراة الذهاب وقدمنا أداءً جيدًا، وسجلنا 3 أهداف في المباراتين وتأهلنا”.

وتابع: “اختارت التكتيك المناسب للمنافس وتمكنت من تحقيق ما أرغب به، وأتمنى سرعة شفاء حسين الشحات ومشاركة وسام، ولم أحب المغامرة بمشاركته بالمباراة”.

وذكر مدرب الاهلي أن ديانج وياسر إبراهيم ومحمد الشناوي يخضعون للتأهيل، وعلى الرغم من أهمية هؤلاء اللاعبين، فإن الفريق يمتلك قائمة كبيرة من اللاعبين المهمين.

واستكمل: “أقوم بالتغيير في الوقت المناسب وليست تغييرات متأخرة، وأتعامل مع المباراة وفقًا لتطوراتها”.

وأعرب عن أمنياته بأن تكون إصابة معلول تقلصات عضلية بسيطة ولا تكون أكثر من ذلك.