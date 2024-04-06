"الأهلي كبير".. كهربا يتحدث عن المنافس المقبل للنادي الأهلي بنصف نهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تحدث محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن الفريق الذي سيواجه المارد الأحمر في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الوصول إلى المربع الذهبي.

وتمكن الأهلي من الصعود إلى نصف نهائي البطولة، بعدما تخطى فريق سيمبا التنزاني في ربع النهائي، بعد الفوز عليه بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل بمجموع المباراتين.

وقال كهربا في تصريحات عقب نهاية المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس": "الأهلي لا يختار أي منافس لمواجهته، الأهلي بإمكانه مواجهة أي فريق في القارة".

وأضاف: "الأهلي كبير على أي فريق في أفريقيا، وسنكون أبطال القارة في الموسم الحالي، مثلما فعلنا في الموسم الماضي".

ونجح محمود كهربا من إحراز الهدف الثاني للمارد الأحمر، في شباك سيمبا التنزاني في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، على ستاد "القاهرة"، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.