كولر: موديست قدم مباراة كبيرة أمام سيمبا وهذا موقف المصابين

محمد اسماعيل - القاهرة - قال المدير الفني للنادي الأهلي، مارسيل كولر، في المؤتمر الصحفي بعد مواجهة سيمبا التي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد، إنه سعيد للغاية للتأهل إلى الدوري نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف: "قدمنا مباراة كبيرة واللاعبين نفذوا كل التعليمات، سيطرنا على الكرة في الشوط الأول، ولم نعطيهم أي مساحات، وهذا ما أردته، الفوز بنتيجة 3 مقابل لاشيء، هي كبيرة في دور مثل ربع النهائي".

وتابع: "جئت إلى النادي منذ موسم ونصف وتوجنا بلقب دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، في مباراة الذهاب أمام سيمبا حققنا الفوز رغم صعوبة الأجواء، واللعب دون الدوليين".

وواصل: "لكن السؤال، هل الجماهير تريد كرة ممتعة ونتلقى أهدافا، أم نلعب بهذه الطريقة ونحقق الفوز وهدفنا؟، أشاهد المنافسين بشكل جيد، وأضع الأسلوب المناسب الذي أخوض به المباراة، سيمبا لديهم أطوال ولاعبين ذو قوة، لذلك لعبت بهذا الأسلوب في مباراة اليوم".

وبخصوص اللاعبين المصابين، قال: "حسين الشحات نأمل أن يعود بشكل سريع لأننا نحتاجه، وسام أبو علي شارك معنا في التدريبات الجماعية، لكني لم أحب الدفع والمخاطرة به لكنه أصبح جاهزا، علي معلول تعرض لشد وأتمنى أن يكون كذلك فقط".

وأكمل: "بالنسبة لديانج وياسر، هما يخوضان تدريبات تأهيلية في الوقت الحالي، وكذلك الشناوي بدأ النزول إلى الملعب، نحن نملك قائمة مليئة باللاعبين المميزين، وهذه ميزة بالنسبة لنا".

وكشف كواليس ما دار بينه وبين كهربا، حيث قال: "ظللت أبحث عن كهربا عقب تسجيله الهدف، وسألته عقب المباراة أين ذهبت، هذا ما دار بيني وبينه".

وأثنى كولر على أداء المهاجم الفرنسي موديست، حيث صرح: "موديست قدم مباراة كبيرة، وهو كان له مهام معينة خلال اللقاء، لذلك اختارته ليكون أساسيا، لديه قوة بدنية ويحصل على الكرات الهوائية، ولا يوجد لدينا لاعب مميز مثله في الكرات العالية، بالإضافة إلى تحركه على الأطراف".

وعن تعليماته للاعبي النادي الأهلي لمواجهة سيمبا، صرح: "طلبت من اللاعبين التحرك بالكرة على الأطراف، ونفذوا التعليمات لذلك ظهرنا بمستوى جيد"، مضيفًا: " لدينا ضغط مباريات، في الفترة المقبلة وعلينا أن نرى عقب كل مباراة من يستطيع اللعب، سنغير في التشكيل في المباريات المقبلة لأننا تنتظرنا مباريات هامة في الدوري ونصف النهائي".

واختتم تصريحاته: "أجريت التبديلات في وقت متأخر من المباراة، لأنني أفعل ذلك في كل لقاء، لماذا أغير هذه العادة".