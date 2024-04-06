"الأهم هو الفوز".. محمد هاني يعلق على صعود الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

علق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمد هاني، على صعود فريقه إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تخطي فريق سيمبا في الدور ربع النهائي.

ونجح الأهلي في الصعود إلى نصف نهائي البطولة، بعدما تخطى فريق سيمبا التنزاني في ربع النهائي، بعد الفوز عليه بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل بمجموع المباراتين.

وقال هاني في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس": "ليس هناك أي تراخ أو تهاون من لاعبي الفريق، وأكبر دليل على ذلك هو الفوز على سيمبا، والصعود إلى نصف النهائي".

وأضاف: "نجحنا في تنفيذ تعليمات المدير الفني بشكل جيد، وسنعمل خلال الفترة المقبلة على دراسة نقاط قوة وضعف الفريق المنافس المقبل بالبطولة".

وتابع: "أحاول الاجتهاد بشكل كبير من أجل الوصول إلى أكبر أفضل أداء ممكن، ولكن ليس هناك أي سر وراء تألقي في الفترة الأخيرة".

واختتم: "أشكر كل جماهير الأهلي على التواجد في المدرجات بقوة لدعم اللاعبين، والأهم بالنسبة لي هو فوز الفريق".

ويلتقي النادي الأهلي في نصف النهائي، الفائز من مباراة ربع النهائي الأخرى، والتي تجمع بين فريقي مازيمبي الكونغولي وبيترو أتليتكو الأنجولي.