"دوريات أوروبية وأبطال أفريقيا".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تقام اليوم السبت الموافق 6 أبريل الجاري، العديد من المباريات الهامة في مختلف المنافسات حول العالم، وأبرزها إقامة 7 مباريات ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما تشهد منافسات دوري أبطال أفريقيا إقامة مباراتين، في إطار مباريات الدور نصف النهائي من البطولة.

وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي:

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس.. "بي إن سبورتس 1".. 1.30 مساءً.

أستون فيلا ضد برينتفورد.. "بي إن سبورتس 1".. 4 مساءً.

ولفرهامبتون ضد وستهام.. "بي إن سبورتس 2".. 4 مساءً.

لوتون تاون ضد بورنموث.. "بي إن سبورتس 3".. 4 مساءً.

فولهام ضد نيوكاسل.. "بي إن سبورتس 2".. 4 مساءً.

إيفرتون ضد بيرنلي.. "بي إن سبورتس إكسترا 1".. 4 مساءً.

برايتون ضد أرسنال.. "بي إن سبورتس 2".. 6.30 مساءً.

ميلان ضد ليتشي.. "أبو ظبي الرياضية".. 3 مساءً.

روما ضد لاتسيو.. "أبو ظبي الرياضية".. 6 مساءً.

إمبولي ضد تورينو.. "أبو ظبي الرياضية".. 8.45 دقيقة مساءً.

الدوري الألماني

يونيون برلين ضد بايرن ليفركوزن.. "بي إن سبورتس 5".. 2.30 مساءً.

ماينتس ضد دارمشتات.. "بي إن سبورتس 5".. 3.30 مساءً.

بايرن ميونخ ضد هادينهايم.. "بي إن سبورتس 3".. 3.30 مساءً.

فرايبورج ضد لايبزج.. "بي إن سبورتس 6".. 3.30 مساءً.

كولن ضد بوخوم.. "بي إن سبورتس 5".. 3.30 مساءً.

بروسيا دورتموند ضد شتوتجارت.. "بي إن سبورتس 5".. 6.30 مساءً.

الدوري الفرنسي

لانس ضد لوهافر.. "بي إن سبورتس 4".. 5 مساءً.

باريس سان جيرمان ضد كليرمونت.. "بي إن سبورتس 1".. 9 مساءً.

دوري أبطال أفريقيا

بيترو أتليتكو الأنجولي ضد مازيمبي الكونغولي.. "بي إن سبورتس".. 6 مساءً.

أسيك الإيفواري ضد الترجي التونسي.. "بي إن سبورتس".. 10 مساءً.

الدوري السعودي للمحترفين

الطائي ضد الشباب.. "SSC".. 9 مساءً.

الاتفاق ضد الرائد.. "SSC".. 9 مساءً.