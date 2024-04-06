شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى الجولة 19 بالمرحلة الثانية من دورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مدار الجمعة مواجهات قوية فى إطار الجولة الثالثة عشر و قبل الأخيرة من المرحلة الثانية لدورى المحترفين لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2023/3024 .

و شهدت هذه الجولة فوز كل من ، الزمالك على هليوبوليس 38/36 والأهلى على البنك الأهلى 30/24 و سبورتنج على سموحة 27/26 و طلائع الجيش على الجزيرة 29/28 .

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الجزاء حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.