شكرا لقرائتكم خبر عن السولية: هدفنا التتويج بالنجمة 12.. وسعيد بتسجيل هدف في شباك سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب عمرو السولية لاعب الأهلي عن سعادته بفوز فريقه على سيمبا التنزاني والصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وبتسجيله هدف تقدم فريقه على بطل تنزانيا.

قال خلال تصريحات بعد المباراة: "سعيد بتسجيل الهدف الأول، وفي نفس الوقت الصعود إلى نصف نهائي دوري الأبطال، والشوط الأول لعبنا بتحفظ ولكن في الشوط الثاني لعبنا من أجل تسجيل هدف".

كل اللاعبين كانوا رجالا والمباراة كانت صعبة وقدمنا مباراة جيدة، وكان لدينا أريحية بالفوز خارج الأرض في مباراة الذهاب ، وطريقة اللعب في الشوط الثاني كانت مختلفة عن الشوط الأول، بتعليمات من كولر أن نتراجع ونجعلهم يتقدموا بالكرة من أجل افساح مساحات في ظهرهم ولعبنا في الشوط الثاني بطريقة مختلفة ووفقنا في اللقاء".

شدد: "كل اللاعبين مركزين فقي البطولة الإفريقية، هدفنا التتويج باللقب الإفريقي ومن الغد سنبدأ التركيز في مباريات الدوري، وكل اللاعبين جاهزين للمشاركة في أي وقت وتقديم ما عليه، وجمهور الأهلي هدفه حصد كل الأبطال وأتمنى أن نكون عند حسن ظنهم وإسعاد الجماهير الداعمة للفريق في كل الأوقات".