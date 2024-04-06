شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد لعبة كرة السلة.. تعزيز الجهاز المناعى وتقليل الضغط العصبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "العقل السليم فى الجسم السليم".. عبارة دائماً تنطبق على ممارسى الرياضة، وكل لعبة رياضية لها عدة فوائد على صعيد الصحة والعقل والتفكير والجسد، فكثير من ممارسي الرياضة لا يعرفون فوائد اللعبة التى يمارسونها، ونحرص على تسليط الضوء على فوائد كل لعبة من الألعاب الرياضية.

رياضة اليوم التى سنعدد فوائدها هى كرة السلة والتى تمارس فى مصر بشكل كبير ولها قاعدة كبيرة من النجوم .

وتساهم رياضة كرة السلة فى تقوية عظام الشخص الذي يُمارسها، حيث تُعتبر الكثير من الحركات الرياضية التي يتم تأديتها أثناء ممارسة هذه الرياضة حركاتٍ وتدريباتٍ شبيهة بتدريبات رفع الأثقال، فهي تتطلب أن يقوم الشخص برفع وزنه أثناء عملية الركض، والجري، والقفز بالكرة عبر الملعب، وتؤدي هذه التمارين إلى تقوية العظام وزيادة نموها وكتلتها، مما ينعكس على صحة المرء في المُستقبل البعيد وخاصة أثناء مرحلة الشيخوخة، حيث تجعل الشخص قادراً على تجنُب الإصابة بالعديد من أمراض العظام المُختلفة كهشاشة العظام، وأمراض العظام التنكسية.

فوائد لعبة كرة السلة ..



تعزيز الجهاز المناعى.

تعزيز الثقة بالنفس.

تقليل الضغط العصبى.

بناء قوة العظام.

تحسين مهارات التواصل.

القدرة على التركيز واتخاذ القرار.