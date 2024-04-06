شكرا لقرائتكم خبر عن شادى محمد: الأهلى المرشح الأول للبطولة وبداية مصطفى شوبير كبيرة ومختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شادى محمد مدافع الأهلى السابق، أن الأهلى حقق ما أراده أمام سيمبا التنزانى، فى المباراة التى أقيمت على استاد القاهرة الدولى، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ليتأهل إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وقال شادى محمد فى مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "كولر خد اللى هو عاوزة من المباراة، وهو قادر على توظيف اللاعبين بالشكل الذى يخدم فكره، ولكن كنت أتمنى أن يستحوذ الفريق على الكرة بشكل أكبر ويحرم سيمبا من الاستحواذ وبناء الهجمات على مرمى الأهلى".

وأضاف شادى محمد: "مصطفى شوبير بدايته مع الأهلى كانت كبيرة ومختلفة عن أى حارس ولكن تفوق على نفسه وبدأ من الباب الكبير وتألق أمام الوداد المغربى، ومصطفى شوبير له دور فى تقريب اللاعبين داخل الأهلى، ودى مش موجودة إلا فى اللاعبين الكبار".

وتابع مدافع الأهلى السابق: "محمد هانى أنقذ مرمى الأهلى من فرصتين لسيمبا فى لقاء العودة، وكل تحركاته اليوم كانت مميزة".

وأوضح شادى محمد: "الأهلى المرشح الأول للتتويج بدورى أبطال أفريقيا طالما تواجد فى البطولة والكل لازم يعمله حساب ذلك، وأعتقد أن على الأهلى لازم يدرس صن داونز كويس لكى يحافظ على اللقب".