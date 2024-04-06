شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق حسين الشحات: اللاعب سيتواجد تحت الملاحظة 24 ساعة.. وننتظر الأشعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الشحات شقيق حسين الشحات لاعب الأهلى، أن حسين الشحات لاعب النادى الأهلى بدأ الكلام والأكل، وخضع للأشعة، وقال إنهم فى انتظار النتائج، موضحًأ: "الطبيب طمنى عليه وسيتواجد تحت الملاحظة 24 ساعة".

وقال محمد الشحات فى مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "الطبيب طمنى وبدأ يتكلم ويأكل الحمد لله بعدما كان يعانى من مشكلة كبيرة فى الوعى".



وأضاف شقيق الشحات: "حسين الشحات تعرض لحالة إغماء فى الملعب بعد كدمة فى الوجه، واللاعب سيتواجد تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة".



وتابع: "طبيب الأهلى وعدد من اللاعبين متواجدين معنا فى المستشفى، وننتظر نتيجة الأشعة حتى نطمئن من عدم وجود شرخ فى الجمجمة".

ونجح الأهلى فى تحقيق الفوز على سيمبا التنزانى بهدفين نظيفين فى المباراة التى أقيمت على استاد القاهرة، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.