كواليس مران الزمالك استعدادا لمواجهة فيوتشر في الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، التدريبات الجماعية، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأدى اللاعبون مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة سواء باستخدام الأدوات المخصصة لذلك، أو بالكرة تحت قيادة جواوو ميجيل مدرب الأحمال بالفريق.

وقام الجهاز الفني للفريق برفع الحمل البدني للاعبين وفقا للبرنامج الموضوع، خاصة بعد إلغاء مران الأمس بسبب وفاة محمد مدحت المعد البدني للفريق .

وحرص جوزيه جوميز المدير الفني للفريق على متابعة الفقرة التأهيلية والبدنية للوقوف على مستوى اللاعبين .

كما شهدت التدريبات مشاركة محمد أشرف "روقا "لاعب الوسط عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الخاص به والذي كان يخضع له تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، بسبب الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية.

وشارك "روقا" في التدريبات بصورة طبيعية، سواء الفقرة التأهيلية والبدنية بجانب التدريبات الجماعية والتقسيمة الفنية.

وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق على متابعة اللاعب أثناء أداء التدريبات للوقوف على كافة التفاصيل الطبية الخاصة به .



وأدي ناصر منسي مهاجم الزمالك التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء ذلك عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الخاص الذي خضع له خلال التدريبات السابقة بقرار من الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بالتنسيق مع الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.

وأدى اللاعب الحصة التأهيلية والبدنية بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل طبيعي.

وفي نفس الوقت شهدت التدريبات مشاركة عبد الرحمن نفاد حارس المرمى، بعد تعافية من الإصابة التي كان يعاني منها في كاحل القدم.

وشارك نفاد في تدريبات الحراس بشكل طبيعي استعداداً للمباريات المقبلة .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد الماضي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.