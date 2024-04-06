شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبدأ استشكاف إنبى لاستعادة انتصارات الأهلى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى، رحلة استكشاف منافسه الجديد إنبى بمشاهدة مبارياته فى الدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق البترولى قبل ملاقاته بالمسابقة المحلية.

ويستعد الأهلى لمواجهة إنبى فى العاشرة مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري المصري.



وخسر الاهلى من البنك الاهلى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة فى آخر ظهور بمسابقة الدوري وهى الخسارة الأولى للمارد الأحمر هذا الموسم.



ويمتلك الأهلى 17 نقطة في رصيده ببطولة الدوري بعدما لعب 8 مباريات حقق خمسة انتصارات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 9.