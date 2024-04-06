شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يضع الرتوش النهائية على مواجهة فيوتشر فى إياب ربع نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق الزمالك تدريباته اليوم، السبت، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها التاسعة مساء غد الأحد، في لقاء يبحث فيه الفارس الأبيض عن الفوز من أجل وضع قدماً في نصف نهائي البطولة.

ويضع البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، اليوم السبت، الرتوش النهائية على خطة عبور فريق مودرن فيوتشر، حيث ركز على علاج أخطاء اللاعبين التي وقعوا فيها فى مبارة الذهاب وانتهت بفوز الأبيض 2-1.

وحذر جوميز اللاعبين من التهاون أمام مرمى مودرن فيوتشر، أو التسرع في إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك المنافس،ويحبط محاولاته مبكرا،ومن أجل القضاء على آماله فى الصعود للدور المقبل.

وعكف الجهاز الفني للزمالك على تجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات مودرن فيوتشر لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

وطالب جوميز لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى مودرن فيوتشر وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.