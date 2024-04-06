شكرا لقرائتكم خبر عن صلاة الجنازة على والد اللاعب مروان محسن بمسجد السيدة نفيسة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام بعد صلاة ظهر اليوم السبت، صلاة الجنازة على والد اللاعب مروان محسن مهاجم فريق مودرن فيوتشر، بمسجد السيدة نفيسة.

ونعى مروان محسن مهاجم مودرن فيوتشر، وفاة والده عبر حسابه الشخصي على انستجرام، وكتب مروان محسن: إنا لله وإنا إليه راجعون، أبويا في ذمة الله.



وكان مروان محسن مهاجم فريق مودرن فيوتشر، قد بدأ مرحلة جديدة من التأهيل والعلاج الطبيعي، وذلك بعد إصابته خلال مشاركته مع الفريق في مواجهة بلدية المحلة بمسابقة الدوري المصري الممتاز، بقطع فى الرباط الخارجي للركبة اليسرى.



ويستعد مودرن فيوتشر لمواجهة الزمالك في التاسعة مساء غد، الأحد، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والذي يجمع الفريقين على ستاد القاهرة الدولي.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين مساء الأحد الماضي باستاد السلام قد انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

من جانبهم، رصد مسئولو نادى مودرن فيوتشر مكافآت خاصة للاعبي الفريق من أجل تحفيزهم قبل مواجهة الزمالك المقبلة في إياب دور الثمانية من بطولة الكونفدرالية الافريقية.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، قد قرر تعيين طاقم تحكيم بقيادة الجزائري مصطفى غربال لإدارة مباراة العودة التي تجمع الزمالك ومودرن فيوتشر ستاد القاهرة الدولي.