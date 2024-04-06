شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رقمية.. 12 فريقا توج بكأس مصر والأهلي يحتفظ بـ39 لقباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزخر الرياضة بشكل عام بالعديد من المعلومات الرقمية، التي تحمل معانى مختلفة، بعضها يندرج تحت خانة الإنجازات والبعض الآخر تحت خانة القوانين الدولية لتنظيم الألعاب المختلفة.

تعد بطولة كأس مصر أقدم بطولة كرة قدم مصرية، حيث نشأت البطولة عام 1921 وقد تم إيقافها لمدة أربع سنوت ما بين 1968 حتى 1971 بسبب حرب 1967، ثم توقفت بطولة كأس مصر مرة أخرى في دورة 1973-74 بسبب حرب أكتوبر 1973، وتوقفت البطولة بعد ذلك أربع مرات لأسباب مختلفة.

وتوج بكأس مصر 12 فريقاً منذ نشأتها، ويأتي النادي الأهلي فى مقدمة الفرق التي توجت بالنصيب الأكبر من البطولة، حيث يعد المارد الأحمر الأكثر تتويجا ببطولة كأس مصر بعدما حصل عليه 39 مرة كان آخرها التتويج الأخير على حساب الزمالك بثنائية نظيفة خلال نسخة 2022-2023.

وجاء سجل أبطال الكأس كالتالي:

1ـ الأهلي: 39 لقباً

2ـ الزمالك: 28 لقباً

3ـ الاتحاد السكندري: 6 ألقاب

4ـ الترسانة: 6 ألقاب

5ـ المقاولون العرب: 3 ألقاب

6ـ الإسماعيلي: لقبين

7ـ الأولمبي: لقبين

8ـ إنبي: لقبين

9ـ حرس الحدود: لقبين

10ـ المصري: لقب واحد

11ـ القناة: لقب واحد

12ـ الترام: لقب واحد.