موعد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ومودرن فيوتشر في الكونفدرالية اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - ينطلق الاجتماع الفني الخاص بمباراة الزمالك وفيوتشر في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم السبت، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها مساء بعد غد الأحد باستاد القاهرة الدولي.



ومن المقرر أن يحضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من، عمرو أبو العز المدير الإداري ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بجانب ممثلي نادي مودرن فيوتشر، وطاقم التحكيم الجزائري المكلف بإدارة المباراة بقيادة مصطفى غربال.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد الماضي، على ستاد السلام كان انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية

وتنطلق مباراة الزمالك وفيوتشر في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة يوم الأحد المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر

ومن المقرر أن تنقل قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الإفريقية مباراة الزمالك وفيوتشر.