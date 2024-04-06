مستجدات إصابة حسين الشحات أمام سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الجهاز الطبي بالنادي الأهلي بقيادة الدكتور أحمد جاب الله، نقل حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى المستشفى بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه في مباراة سيمبا التنزاني، وذلك في لقاء الفريقين في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت لصالح الأهلي بهدفين دون رد.



فيديو.. مستجدات إصابة حسين الشحات

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وقام الجهاز الطبي بنقل اللاعب فور انتهاء المباراة إلى أحد المستشفيات المجاورة لاستاد القاهرة الدولي الذي استضاف المباراة من أجل خضوعه للفحوصات والتحاليل بعد الإصابة التي لحقت به في نهاية الشوط الثاني من المباراة، واستبداله وهو في حالة عدم اتزان بسبب اصطدامه بلاعب فريق سيمبا التنزاني.

وتعرض حسين الشحات، للإصابة في الوجه بعد ارتطام عنيف من لاعب سيمبا التنزاني داخل منطقة الجزاء، في لقطة الهدف الثاني للفريق.

وتدخل الجهاز الطبي بقيادة أحمد جاب الله، طبيب الفريق من أجل علاجه فضل عدم استمراره الدقيقة المتبقية بسبب عدم توازنه، قبل أن يتم استبداله.

وفاز الأهلي على سيمبا التنزاني بهدفين دون رد في لقاء الإياب للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ليصعد للدور نصف النهائي بعد الفوز ذهابًا وإياب بهدف دون رد في تنزانيا وبهدفين دون رد في القاهرة وينتظر الفائز من مواجهة مازيمبي الكونغولي وبترو أتلتيكو الأنجولي، في اللقاء الذي يجمعهما اليوم.