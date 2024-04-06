بنزيما يكشف حقيقة مفاوضات الهلال ويسخر من لاعبي الاتحاد

كشف الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، حقيقة ما تم تداوله عن مفاوضات الهلال لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان كريم بنزيما قد انضم إلى صفوف الاتحاد السعودي في فترة الانتقالات الصيفية عام 2023، قادمًا من ريال مدريد، ولم يقدم المأمول منه حتى الآن مع العميد.

وأكد المهاجم الفرنسي في تصريحات مع برنامج “أكشن مع وليد”، أنه لا يوجد أي مفاوضات من جانب نادي الهلال السعودي معه، مشيرًا إلى أن الأحاديث كثيرة عن مستقبله.

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وترك بنزيما الباب مفتوحًا أمام رحيله عن الاتحاد، مؤكدًا أنه يركز على المباريات المتبقية في الموسم الحالي، ومن ثم سيرى ماذا سيحدث مستقبلًا.

وأشار إلى أنه يحاول كثيرًا من أجل العودة إلى التهديف، مؤكدًا أنه بجانب مجهوده فإنه يحتاج إلى مساعدة زملائه.

وأضاف: “احتاج إلى نوعية أخرى من اللاعبين بجانبهي من أجل تسجيل عدد كبير من الأهداف، مثلما كنت أفعل في ريال مدريد، فالاتحاد ليس ريال مدريد، اللاعبون ليسوا هم أنفسهم الذين كنت ألعب معهم”.