بروسيا دورتموند يسعى للحفاظ على المربع الذهبي أمام شتوتجارت في الدوري الألماني

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريقا بوروسيا دورتموند وضيفه شتوتجارت، مساء اليوم، في المواجهة التى ستجمع بين الفريقين على ملعب "سينال إيدونا بارك" في السادسة والنصف مساء اليوم، لحساب منافسات الجولة ذاتها.

ويخوض فريق الكرة الأول بنادي بروسيا دورتموند مباراة اليوم محتلا المركز الرابع في الدوري الألماني برصيد 53 نقطة، اللقاء منتشياً بفوزه الأخير على بايرن ميونخ في الجولة الماضية، لكنّ مهمته ستكون غاية في الصعوبة أمام شتوتجارت ثالث الترتيب برصيد 57 نقطة والساعي أيضاً لتأمين مكانه في المربع الذهبي.

جدول مواعيد الدوري الألماني

بايرن ميونخ X هايدينهايم - 3,30 - beIN Sports HD 1

يونيون برلين X باير ليفركوزن – الساعة 3:30 عصرًا على قناة beIN Sports HD 5

فرايبورج X لايبزيج – الساعة 3:30 عصرًا على قناة beIN Sports HD 6

ماينز 05 X دارمشتات 98 – الساعة 3:30 عصرًا

كولن X بوخوم – الساعة 3:30 عصرًا

بوروسيا دورتموند X شتوتجارت – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

