موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على سيمبا التنزاني

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق النادي الأهلي لمباراته القادمة بالدوري المصري الممتاز بعد تخطيه عقبة سيمبا التنزاني وتأهله لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

ويلتقي فريق الأهلي نظيره إنبي في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي أمام إنبي في العاشرة مساء يوم الإثنين 8 أبريل المقبل باستاد القاهرة الدولي.

جدول مباريات الأهلي في شهر أبريل 2024

1- الجمعة 5 أبريل: الأهلي وسيمبا التنزاني في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا وانتهت 2/0

2- الإثنين 8 أبريل: الأهلي مع إنبي في مباراة مؤجلة من الأسبوع 16

الدوري المصري

3- الخميس 11 أبريل: الأهلي مع زد في مباراة مؤجلة من الأسبوع الثامن

الدوري المصري

4- الأثنين 15 أبريل: الأهلي والزمالك في لقاء مؤجل من الأسبوع العاشر من عمر الدوري المصري

5- الجمعة أو السبت 19 أو 20 أبريل: مباراة الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد التأهل

6- الثلاثاء 23 أبريل: الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الجولة 19 من الدوري الممتاز وتؤجل

- السبت 27 أبريل: مباراة الإياب للدور نصف النهائي دوري أبطال إفريقيا.