إمام عاشور يطلق قذائفه.. استفز الزمالك وسخر من رضا عبدالعال وأشاد بـ الخطيب والاهلي

أطلق إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، تصريحات نارية خلال ظهوره في إحدى البرامج التلفزيونية، تحدث فيها عن الزمالك وسخر من عبدالعال.

ويستعرض لكم موقع “كورة 365″، ملخص التصريحات التي أدلى بها إمام عاشور، نجم الاهلي، والتي تحدث فيها عن إمكانية عودته إلى الزمالك.

وقال إمام عاشور:”رضا عبد العال بيضحكني عندما استمع إلى ما يقوم به من تحليلات، وسبق وقال على نفسه هجاص، وهو بالفعل كذلك، ولكن اتعجب من هجومه المستمر ضدي”.

وتابع:” جماهير الاهلي أصبحت تهتف لي وتلقبني بـ”ابن النادي”، وأنا أخطأت في حق وليد سليمان، ولكني اعتذرت له أكثر من مرة وقمت بتقبيل رأسه أمام الجميع في إحدى مباريات القمة “.

اقرأ أيضًا.. بعد ما يقرب من عامين.. السولية يكسر صيامه في أفريقيا بهدف خرافي أمام سيمبا

وأشار إمام عاشور، إلى أن منظومة علمته يصلح بعض الأمور في نفسه ليكون أفضل، كما أنه يزر طبيب نفسي لمساعدة في حياته، كما أنه ساعده في الفترة الأخيرة في التقليل من العصبية خاصة في داخل الملعب.

وأوضح نجم الاهلي، أنه تعرض لظروف صعبة في تجربة الاحتراف في ميتلاند الدنماركي، لا يعرفها سوى المقربين منه، لذلك يتمنى أن ينسى هذا الجزء من حياته.

وأكد إمام عاشور، أنه إذا كانت حياته مسرحية سيكون أجمل فصل فيها هو انتقاله للقلعة الحمراء، وأصعب الفصول هو فترة الاحتراف، كما أن الفترة التي قضاها في حرس الحدود هي أهم فصل في حياته.

وواصل نجم منتخب مصر حديثه، حول إمكانية تشجيع الفارس الأبيض في المباريات الأفريقية، قائلًا: “أنا الآن العب في الاهلي وليس لي علاقة بالزمالك حاليًا، ولا اشغل بالي به”.

وتابع إمام عاشور: “أنا أؤمن بالاحتراف وليس بالانتماء، وحاليًا أتواجد ضمن صفوف الاهلي، وقرار انتقالي إلى الفريق، لم يأخذ تفكير 1% مني بعدما تلقيت اتصالا من أمير توفيق”.

وشدد أنه من الصعب عودته إلى الزمالك، لأنه أصبح في مكان جماهير المارد الأحمر تحبه فيه وهو كذلك يكن لهم حبًا كبيرًا.

وأفاد إمام عاشور، بأنه احترافه في ميلاند لم يكن “كوبري” للانضمام إلى الاهلي، وعند عودته من ميتلاند تحدث مع الزمالك للانتقال إلى الفريق ولكن الإدارة لم تقدره وتجاهلته.

واستطرد، بأن عندما حاولت الإدارة التحدث معه مجددًا، كان قد أتم اتفاقه مع الاهلي، قائلًا:”اللي اشتراني اشتريه”.

واختتم إمام عاشور، بأن محمود الخطيب، عقد جلسة معه عقب انضمامه، مضيفًا:” عدته بالحصول على دوري أبطال إفريقيا، ولا يوجد شخص في مصر لا يعرف أن الاهلي له نظامه وتقاليده”.