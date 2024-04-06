شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة مودرن فيوتشر فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال تدريباته اليوم، السبت، بعدما حصل اللاعبون على راحة سلبية لمدة يومين بعد الانتصار على سموحة بهدفين لهدف فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء الماضى ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويعود الدراويش لاستئناف تدريباته الليلة استعدادا لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها الأحد 14 أبريل الجارى فى اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري والمقرر إقامته باستاد الإسماعيلية.

وجاء قرار الجهاز الفني بمنح اللاعبين راحة لمدة يومين تجنبا لتعرضهم للإجهاد في ظل ضغط المباريات المنتظر خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، أكد حمد إبراهيم، المدرب العام لفريق الإسماعيلي، أن الفوز على سموحة جاء فى توقيت صعب نحمد الله عليه وتوقيت الهدف الثاني مميز للغاية، مضيفا في تصريحات للموقع الرسمي للإسماعيلى: "نتيجة المباراة كرم من المولى عز وجل وجاءت بعد أداء أقل من المتوسط فى الشوط الأول، وتدخلات إيهاب جلال المدير الفني غيرت مسار المباراة والمباريات المقبلة لن تكون سهلة ونستعد بشكل جيد لها، والإسماعيلي فريق كبير ويستحق من الجميع بذل قصارى الجهد لإعادته لموقعه الطبيعي بين أندية المقدمة".

بينما وصف هشام محمد ارتكاز الإسماعيلي انتصار الفريق على سموحة بالأهم هذا الموسم لأنه تحقق خلال اللحظات الأخيرة، قائلا: "الفريق كان في حاجة ضرورية لهذا الانتصار من أجل استعادة الثقة والارتقاء بترتيب الفريق بجدول المسابقة، وهناك تركيز كبير من كافة اللاعبين لتصحيح مسار الفريق من أجل إسعاد جماهيرنا، وعلينا ان نستمر في تحقيق النتائج الإيجابية لوضع الفريق في مكانته المعروفة".

بينما أبدى أحمد الشيخ لاعب الإسماعيلي سعادته بالمساهمة في حصد فريقه الانتصار على سموحة، قائلا: "الحمد لله على الهدف والفوز وأشكر الجهاز الفني على ثقتهم في قدراتي واللاعبين على الأداء الرجولي، والإسماعيلي ناد كبير ونسعى لعودته لمكانته الطبيعية من خلال مساندة جماهيرنا ودعم مجلس الإدارة والجهاز الفني للفريق".



وأكمل تصريحاته: "تغيبت عن الفريق في فترة صعبة واجتهدت للمشاركة من أجل الحصول إلى فرصة لمساعدة الفريق في استعادة مسيرة النتائج الإيجابية".