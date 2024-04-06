شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يختتم استعداداته لمواجهة الزمالك فى إياب ربع نهائي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة الأول بنادي مودرن فيوتشر استعداداته اليوم، السبت، لمواجهة الزمالك، في اللقاء الذي يجمع الفريقين فى التاسعة مساء غد، الأحد، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والذي يجمع الفريقين على ستاد القاهرة الدولي.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين مساء الأحد الماضي باستاد السلام، قد انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

من جانبهم، رصد مسئولو نادى مودرن فيوتشر مكافآت خاصة للاعبي الفريق من أجل تحفيزهم قبل مواجهة الزمالك المقبلة في إياب دور الثمانية من بطولة الكونفدرالية الافريقية.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، قد قرر تعيين طاقم تحكيم بقيادة الجزائري مصطفى غربال لإدارة مباراة العودة التي تجمع الزمالك ومودرن فيوتشر ستاد القاهرة الدولي.

وعقد مجلس إدارة مودرن فيوتشر جلسة خاصة مع تامر مصطفى المدير الفنى للفريق، وذلك لعرض وجهات النظر والتعرف على سبب هزيمة الفريق فى مباراة ذهاب ربع نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، خاصة أن مودرن فيوتشر كان قد تقدم أولا فى اللقاء.

وخلال الجلسة تم عرض وجهات النظر بين الجانبين، وأكد تامر مصطفى أن الفريق جانبه التوفيق فى أكثر من فرصة ارتطمت بالعارضة كان من الممكن أن تغير النتيجة.

وأكد مدرب مودرن فيوتشر أن الجهاز الفنى يعمل على وضع حلول عاجلة لأزمة إهدار الفرص، كما وعد مجلس الإدارة أن المباراة المرتقبة أمام الزمالك فى إياب ربع النهائى ستشهد تصحيحا للأخطاء مضيفاً أن اللاعبين يتمسكون بأمل التأهل.