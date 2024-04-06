شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن "جولة الحسم" الليلة فى إياب ربع نهائى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم، السبت، مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا نسخة 2024 بعدما أنطلقت أمس بمواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني، وأيضًا لقاء صن داونز الجنوب أفريقي ويانج أفريكانز التنزاني.



وأوقعت قرعة دور الثمانية الأفريقي الاهلى في مواجهة مع سيمبا التنزاني، على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من مازيمبي الكونغولي وبترو أتلتيكو الأنجولي في نصف نهائي البطولة القارية التي يحمل الأهلى لقبها.



ومن المقرر أن يواجه الفائز من صن داونز ويانج أفريكانز، الفائز من أسيك ميموزا والترجي التونسي في نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا.

موعد مباراة بترو أتلتيكو ومازيمبي

يستضيف بترو أتلتيكو الأنجولي نظيره تي بي مازيمبي الكونغولي، في السادسة مساء اليوم السبت، بمباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسقط فريق مازيمبي فى فخ التعادل السلبي أمام ضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضى في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الجاري 2023-2024.



قدم فريقا مازيمبي وبيترو أتلتيكو مباراة جيدة على الجانب الهجومي لكن كان ينقصها الأهداف من جانب الفريقين.

موعد مباراة الترجي التونسى وأسيك الايفواري

يستضيف أسيك ميموزا الإيفواري نظيره الترجي التونسي، في تمام العاشرة مساء اليوم السبت، بمباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.



سقط فريق الترجي التونسي في فخ التعادل أمام نظيره أسيك ميموزا الإيفواري 0-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب حمادي العقربي في رادس، ضمن مباريات ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2023- 2024.

القناة الناقلة لمباريات دوري ابطال افريقيا



يمكن مشاهدة جميع مباريات دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.