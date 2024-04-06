باريس سان جيرمان يلتقي كليرمون في البروفة الأخيرة قبل موقعة برشلونة بدوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض فريق باريس سان جيرمان مباراة هامة أمام نظيره فريق كليرمون، اليوم السبت، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي.



آخر ٥ مباريات بين الفريقين، فاز باريس سان جيرمان في ٣ منها.

٢- فاز كليرمونت في مباراة وحيدة.

٣- التعادل حسم نتيجة مباراة أخرى.



ومن المتوقع أن يبدأ نادي باريس سان جيرمان اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، سكرينار، لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: أوجارتي، فيريرا، فابيان رويز.

خط الهجوم: عثمان ديمبلي، كولو مواني، كيليان مبابي

وسيلتفي باريس سان جيرمان بنظيره برشلونة، يوم 10 إبريل المقبل، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

