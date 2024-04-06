شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى القادمة أمام إنبى فى الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الاهلى الاستعداد لمواجهة إنبى، حيث تخوض العناصر التي شاركت بشكل أساسى في مباراة سيمبا التنزانى بدوري أبطال أفريقيا مساء أمس، الجمعة، باستاد القاهرة الدولى فى إياب ربع نهائى البطولة تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد، فيما يؤدى البدلاء والمستبعدون مراناً قوياً.

موعد مباراة الاهلى القادمة أمام انبى بالدوري المصري

يستعد الأهلى لمواجهة انبى المقرر لها العاشرة مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري المصري.

نتيجة آخر ظهور للأهلى فى الدوري المصرى

خسر الأهلى من البنك الأهلى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، وهى الخسارة الأولى للمارد الأحمر هذا الموسم.

رصيد الأهلى فى بطولة الدوري المصري



ويمتلك الأهلى 17 نقطة في رصيده ببطولة الدوري بعدما لعب 8 مباريات حقق خمسة انتصارات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 9.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وانبى فى الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى وانبى فى الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.