شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يبدأ استعداداته لمواجهة مودرن فيوتشر بعد انتهاء الراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ مساء اليوم السبت، فريق الكرة الأول بالنادي المصري، استعداداته لمواجهة نظيره مودرن فيوتشر، وذلك بعد انتهاء راحة الـ 24 ساعة التي منحها علي ماهر المدير الفني للفريق، للاعبين.

وتأكد غياب الثنائي صلاح محسن وكريم العراقي لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق القادمة أمام نظيره فريق فيوتشر والمقرر إقامتها في الرابعة عصر الخميس المقبل الموافق الحادي عشر من أبريل الجاري، على استاد برج العرب وهي المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة من الدوري.

جاء ذلك بعد حصول صلاح محسن على الكارت الأحمر خلال مباراة أمس أمام الاتحاد السكندري والتي شهدت كذلك حصول كريم العراقي على الإنذار الثالث.

وكان الفريق الأول للكرة بالنادي المصري قد خسر في المباراة الماضية أمام فريق الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدوري.