شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات مرتقبة على تشكيل الزمالك أمام فيوتشر فى إياب ربع نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، أكثر من تعديل على تشكيل الفريق في مباراة فيوشر نظراً للغيابات المتوقعة فى اللقاء، ومن أجل الحفاظ على توازن وتماسك الفريق فى المواجهة المصيرية.

ويدرس جوميز الدفع بسيف الدين الجزيرى أساسياً فى خط هجوم القلعة البيضاء بعد ظهوره بمستوى جيد خلال نزوله بديلاً فى لقاء الذهاب، فضلا عن ظهور محمد شحاتة بجوار نبيل عماد دونجا فى منطقة وسط الملعب.

كما ينوى جوميز الدفع بأحمد سيد زيزو من بداية اللقاء بعد تواجده على مقاعد البدلاء فى اللقاء الماضى خوفاً عليه من تجدد إصابته.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين مساء الأحد الماضي باستاد السلام قد انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، قد قرر تعيين طاقم تحكيم بقيادة الجزائري مصطفى غربال لإدارة مباراة العودة التي تجمع الزمالك ومودرن فيوتشر ستاد القاهرة الدولي.