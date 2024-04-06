مانشستر سيتي يلتقي كريستال بالاس تحت شعار لا بديل عن الفوز في الدوري الانجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى مانشستر سيتي مباراة صعبة فى الواحدة والنصف ظهر اليوم، السبت، عندما يحل ضيفًا على كريستال بالاس فى المباراة التى تجمعهما على ملعب "سيلهرست بارك" في الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.



ويأمل مانشستر سيتي تحقيق الفوز على كريستال بالاس فى مباراة اليوم لمواصلة مطاردة الثنائي ليفربول وأرسنال على صدارة الدوري الإنجليزي.

وحقق مانشستر سيتي انتصارا كبيرا على أستون فيلا برباعية، في ليلة استطاع خلالها النجم فيل فودين أن يسجل هاتريك.

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة حيث حقق الفوز في 20 مباراة وتعادل في 7 مباريات وخسر فى 3 مباريات.

بينما يتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما رفع رصيده إلى 70 نقطة عقب فوزه على شيفيلد يونايتد، متفوقا بفارق نقطتين عن أرسنال الوصيف برصيد 68 نقطة.

ويحتل فريق كريستال بالاس المركز الرابع عشر برصيد 30 نقطة، حصل عليهم بالفوز في 7 مباريات والتعادل في 9 مباريات وخسر في 14 مباراة.

و حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الدور الأول بين مانشستر سيتي وكريستال بالاس قد انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، ضمن مباريات الجولة الـ 17 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.