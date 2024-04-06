جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 6 إبريل 2024 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تقام اليوم السبت الموافق 6 ابريل 2024، العديد من المباريات الهامة بمختلف الدوريات العالمية والتي يعد أبرزها مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس.

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

بيترو أتلتيكو X مازيمبي الكونغولي – 6 مساء - beIN Sports HD 6

أسيك ميموزا x الترجي التونسي - 10 مساء - beIN Sports HD 6

جدول مباريات الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي X كريستال بالاس- 13:30-beIN Sports HD 1

برايتون X أرسنال - 18:30 - beIN Sports HD 2

استون فيلا X برينتفورد - 16- beIN Sports HD 1

ايفرتونX بيرنلي - 16 -beIN Sports HD xtra 1



فولهام X نيوكاسل يونايتد - 16-beIN Sports HD 2

لوتون تاون Xبورنموث-16-beIN Sports HD xtra 3

وولفر هامبتونX وست هام - 16-beIN Sports HD xtra 2



مواعيد الدوري الإيطالي

ميلان X ليتشي -15- beIN Sports Fr HD max

روما Xلاتسيو - 18- beIN Sports 2 Fr

إمبولي X تورينو - 20:45 - sky sport calcio 1

مواعيد الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان X كليرمون - 21 - sky sport uno italia

لانس X- لوهافر - 17- beIN Sports HD 1

مواعيد الدوري الألماني

بايرن ميونخ X هايدينهايم - 3,30 - beIN Sports HD 1

يونيون برلين X باير ليفركوزن – الساعة 3:30 عصرًا على قناة beIN Sports HD 5

فرايبورج X لايبزيج – الساعة 3:30 عصرًا على قناة beIN Sports HD 6

ماينز 05 X دارمشتات 98 – الساعة 3:30 عصرًا

كولن X بوخوم – الساعة 3:30 عصرًا

بوروسيا دورتموند X شتوتجارت – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مباريات اليوم دوري روشن السعودي

الطائي ضد الشباب 10:00 م

الاتفاق ضد الرياض 10:00م