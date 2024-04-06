شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعيد القندوسى لقائمة الأهلي نهاية الموسم بعد "غربلة" الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على عودة أحمد القندوسي لاعب الفريق المعار إلي سيراميكا لنهاية الموسم الحالي، وأخطر كولر إدارة الأهلي برغبته فى استعادة اللاعب في نهاية الموسم الحالي لتدعيم خط وسط الفريق.



وتناقش لجنة التخطيط للكرة بالأهلي مع كولر قائمة الأجانب فوق السن من أجل تحديد المرشح للخروج منها نهاية الموسم لقيد القندوسي على حسابه، ويبقى التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق الأقرب للخروج من القائمة، فى ظل عدم التوصل لاتفاق نهائي لتمديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجاري.



وانتقل القندوسي للأهلي فى يناير الماضي قادماً من نادي وفاق سطيف الجزائري بعقد مدته 4 مواسم ونصف الموسم، قبل أن يقرر الأهلي إعارته إلى سيراميكا بنهاية الموسم الماضي بعقد مدته موسم.



القندوسي لعب مع الأهلي 21 مباراة بمجموع دقائق بلغ 1075 دقيقة، سجل هدفين فقط بقميص المارد الأحمر فى بطولتي كأس مصر ودوري أبطال أفريقيا، ولم يسجل أى أهداف مع الأحمر في الدوري الممتاز وصنع 3 أهداف ، وتوّج اللاعب الجزائري مع الأهلي بأربعة بطولات هي الدوري وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا والسوبر المصري.



وحقق اللاعب الجزائري أرقامًا مميزة مع سيراميكا دفعت الأهلي للاستقرار على اعادته لصفوفه بعد نهاية الموسم الكروي الحالي 2023-2024.