«اشتباه بوجود شرخ».. شقيق حسين الشحات يكشف تفاصيل جديدة بشأن حالة لاعب الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف محمد الشحات، شقيق اللاعب حسين الشحات، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تطورات الحالة الصحية لشقيقه.

وكان حسين الشحات قد تعرض لإصابة قوية خلال مواجهة الأهلي وسيمبا، والتي اقيمت مساء أمس الجمعة، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال محمد الشحات، في مداخلة هاتفية ببرنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس2": إن شقيقه "اصطدم في وجه لاعب سيمبا، بعدها طلب طبيب الأهلي وتعرض للإغماء في الملعب، وبعد نهاية المباراة ذهب إلى المستشفى للاطمئنان عليه".

وأضاف شقيق الشحات: "أجرينا إشاعات وفحوصات طبية، على حسين الشحات، الدكتور طمنا وننتظر ظهور باقي نتائج الإشاعات".

وواصل: "سيتم وضع اللاعب تحت الملاحظة في المستشفى لمدة 24 ساعة، وهو بدأ يتكلم معانا، ويسترد الوعي".

وتابع شقيق حسين الشحات: "الاصطدام كان قوي، وهناك شك بوجود شرخ تحت عين حسين، وننتظر ظهور نتيجة الإشاعات الأخيرة".

وأفادت وسائل إعلامية بأنه تقرر نقل حسين الشحات إلى احدى المستشفيات بعد نهاية مباراة فريقه أمام سيمبا.

وأكدت الوسائل الإعلامية أن مسئولي الأهلي فضلوا نقل الشحات إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج والاطمئنان على حالته وإجراء الأشعة اللازمة لمعرفة حالته الطبية.

وبسبب الإصابة، بات حسين الشحات مهددا بالغياب عن الأهلي في مباراة القمة أمام الزمالك يوم 15 أبريل الجاري.

يشار إلى أن الأهلي نجح في الفوز على سيمبا التنزاني بهدفين نظيفين، ليتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.